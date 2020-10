Esclusiva: Milan, lo Strasburgo non accetta l’offerta per Simakan

Lo Strasburgo ha detto di no al Milan per Mohamed Simakan. I francesi, riferiscono da Sportitalia non hanno ritenuto sufficiente l’offerta di 12 milioni più 3, più una percentuale su una futura rivendita. Il Milan resta sempre alla ricerca di un difensore centrale.