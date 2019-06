Esclusiva: Milan, incontro per Veretout e Mario Rui. Gli scenari 

Doppio gradimento confermato. Nel pomeriggio, a Casa Milan, tra i vari incontri ce ne sarà uno con Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Veretout. Due piste che vi avevamo svelato la scorsa settimana, un gradimento totale da parte del club rossonero. L’appuntamento sarà verso le 16, il Milan ha intenzione di accelerare (nella lista per il centrocampo resta forte l’interesse per Sensi e piace molto Praet), sapendo che la Fiorentina non tratterrà Veretout, come ha confermato recentemente anche Commisso. I viola valutano il cartellino circa 30 milioni, una cifra che chiaramente il Milan vorrà abbassare. Mario Rui è una scelta precisa di Giampaolo, a conferma che qualcuno sulla fascia sinistra andrà via. Ed il terzino portoghese ha già comunicato da settimane al Napoli di voler cambiare aria.

Foto Twitter Fiorentina