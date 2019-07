Esclusiva: Milan, contatti con Ramadani per Nastasic (gradito a Giampaolo). E su Lovren…

Il Milan deve prendere almeno un altro centrale difensivo, in questo momento in organico ci sono soltanto Romagnoli, Musacchio e Caldara. Lo Schalke è piombato su Kabak e ha chiuso, in questo modo si potrebbe liberare Matija Nastasic, una vecchia conoscenza della serie A per i suoi trascorsi con la Fiorentina. Ci sono stati i primi – importanti – contatti, si tratta di un profilo che riscuote il gradimento di Marco Giampaolo. E’ proprio Fali Ramadani che sta lavorando con pazienza per sbloccare l’operazione, dopo aver memorizzato l’interesse rossonero. Ricordiamo, per la cronaca, che Nastasic è extracomunitario. In lista resta anche Lovren del Liverpool che ha costi più alti e una carta d’identità non così giovane come quella del serbo, pur essendo un centrale sicuramente affidabile.

Foto: ESPN