Esclusiva: Milan, avanza Giampaolo (il preferito di Maldini). E sulla Roma…

Ne abbiamo parlato ieri sera, aggiungiamo qualche altro dettaglio importante. Nella mini lista del Milan la candidatura di Marco Giampaolo può diventare forte. A maggior ragione se Paolo Maldini dovesse accettare – come è probabile- il nuovo ruolo propostogli da Gazidis, operatività e autonomia sul mercato, considerato che Campos resterà al Lille. Maldini è un grande estimatore di Giampaolo, oggi l’allenatore che apprezza di più: nelle ultimissime ore sono arrivati messaggi indiretti che possono diventare sempre più concreti quando Paolo accetterà l’incarico propostagli da Gazidis. Il Milan continua, comunque, a tenere sotto controllo Simone Inzaghi che, però, entro domani vedrà Lotito per riparlare del famoso contratto che la Lazio vorrebbe prolungare. Giampaolo invece vuol andar via dalla Samp, se cambiasse idea sarebbe una vera sorpresa. Il tecnico abruzzese resta nella lista della Roma (con la tentazione De Zerbi e un’ipotesi straniera, Blanc compreso), ma occhio al Milan e alle scelte future di Maldini dopo la risposta che Gazidis aspetta.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria