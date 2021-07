Esclusiva: Messias, primi contatti con la Fiorentina. E il Toro è in attesa

Junior Messias si prepara a lasciare il Crotone. E già questa settimana potrebbe essere importante, forse decisiva, per il futuro del forte brasiliano. Vi abbiamo già raccontato dell’incontro con il Torino, molto presto ne verrà programmato un altro. Ma ci sono stati i primi contatti con la Fiorentina, contatti che potrebbero essere approfonditi presto. La valutazione del Crotone é di circa 10 milioni più bonus. Ricordiamo che Messias è in pallino di Italiano, gli fece direttamente i complimenti dopo la gara di ritorno della scorsa stagione, anticipandogli che avrebbe fatto di tutto per chiederlo al suo nuovo club. Ora non resta che approfondire.

Foto: Facebook Crotone