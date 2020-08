Esclusiva: Matvienko vuole aspettare il Napoli. I dettagli

Ve lo abbiamo anticipato e confermiamo. Il Napoli è forte su Mykola Matvienko, il difensore molto duttile dello Shakhtar, classe 1996, all’occorrenza sia terzino che centrale. Un profilo che piace parecchio per le sue qualità tecniche e per la buona predisposizione in fase di costruzione. Indipendentemente dalle notizie arrivate oggi dall’Ucraina, confermiamo che la richiesta è di 15 milioni più bonus. Il Napoli aspetterà prima di cedere un difensore, poi affonderà. E tiene sempre nel mirino Papastathopoulos. Una cosa importante: Matvienko aspetta il Napoli, l’esperienza in Italia lo intriga non poco.

Foto: Shakhtar twitter