Esclusiva: Mario Rui ha detto sì al San Paolo. Gli scenari

Mario Rui dovrebbe lasciare Napoli nei prossimi giorni. Possiamo aggiungere che è stato raggiunto un accordo con il San Paolo, il terzino portoghese ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e ha accettato la proposta del club brasiliano fino al 30 dicembre 2028. Adesso tocca al Napoli liberarlo e c’era già la disponibilità in tal senso, senza un grande esborso per il cartellino. Mario Rui ha avallato la sua nuova esperienza in Brasile, adesso bisogna solo aspettare la definizione completa della trattativa.

Foto: twitter Napoli