Esclusiva: Mario Rui, ci sono due sirene turche

Mario Rui può lasciare il Napoli. Il terzino portoghese ha ancora un contratto lungo, ma la sua conferma non è scontata, anzi. Nelle ultime ore sono arrivate due proposte dalla Turchia, quelle di Galatasaray e Trabzonspor che verrano valutate e che verranno prese in considerazione se fossero particolarmente allettanti. Non è comunque escluso che si possa liberare qualcosa anche in Italia. E il Napoli a sinistra, tra i tanti nomi anche giovani valutati, ha una situazione cerchiata in rosso: ci riferiamo a Emerson Palmieri, particolarmente gradito a Spalletti.

Foto: Twitter Napoli