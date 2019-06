Esclusiva: Mario Rui, almeno tre strade. E a Giampaolo piace molto

Mario Rui è in uscita dal Napoli. Per il futuro del laterale mancino ci sono almeno tre strade: la prima chiama in causa il Benfica, che segue con molta attenzione il portoghese classe ’91. Sulle tracce di Mario Rui c’è anche il Toro, ma ora il diretto interessato ha deciso di prendere tempo e riflettere. Occhio, però, perché l’ex specialista dell’Empoli è un profilo per la fascia sinistra che piace molto a Marco Giampaolo (promesso sposo del Milan) per caratteristiche tecniche e tattiche.

Foto: Twitter ufficiale Napoli