Esclusiva: Marcos Antonio, quattro club in corsa. La situazione

Marcos Antonio può lasciare la Lazio, ma a determinate condizioni che per Lotito – almeno in queste ore – non dovrebbero essere in prestito con diritto di riscatto. Stamattina per il centrocampista hanno bussato due club dalla Turchia: il Galatasaray più del Fenerbahce, entrambi comunque interessati al brasiliano. Da almeno 10 giorni è appostato anche il Paok Salonicco e potrebbe materializzarsi anche un club arabo. Non escludiamo altri inserimenti, decisione in volata per Marcos Antonio.

Foto: twitter Lazio