Esclusiva: Mancosu, giorni caldissimi. Ci sono tre club di A (Cagliari in testa)

Marco Mancosu è andato in campo sabato scorso contro il Pordenone, ma ha già detto al Lecce di voler andar via. Nulla di personale, anzi, piuttosto il legittimo desiderio di giocare ancora in Serie A, dopo i 14 gol dell’ultimo campionato. Il Monza ci ha provato davvero, ma non ha trovato l’accordo. Ora c’è una settimana di tempo e tre squadre di A hanno fatto sondaggi approfonditi per Mancosu. In testa il Cagliari, che lo aveva cercato con insistenza nelle ultime sessione di mercato. Per Mancosu ci sono stati apprezzamenti di Torino e Parma, ma sulla clausola da tre milioni bisognerebbe trovare un accordo magari a metà strada con contropartita tecnica. Lo stesso presidente Sticchi Damiani ha detto che, in vista della gara di Ascoli, potrebbero esserci novità con qualche big destinato a lasciare. Vedremo già nelle prossime ore.

Foto: YouTube Serie A