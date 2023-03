Esclusiva: Manconi a parametro zero, scatto del Modena. E altri due club alla finestra

Jacopo Manconi è un attaccante di indubbie qualità, classe 1994, protagonista di un’ottima stagione con l’Albinoleffe (11 gol più 2 assist) e che ai tempi del Novara si era messo in bella evidenza. Il suo contratto è in scadenza a giugno, le proposte non mancano già adesso, il pressing del Modena è in corso con la volontà di arrivare agli accordi definitivi. Ci sono altri due club alla finestra: il Frosinone aveva sondato a gennaio, la Cremonese lo ha seguito e apprezzato. Intanto, il Modena continua a spingere…

Foto: Logo Modena