Esclusiva: Malinovskyi-Atalanta dalla scelta di giovedì alla riunione delle 17. Ora…

Ottanta per cento, avevamo detto giovedì, per il trasferimento di Ruslan Malinovskyi dal Genk all’Atalanta. Percentuali alte, sempre più alte, che tengono conto della volontà del centrocampista di giocare in Champions, ecco perché il club di Percassi viaggia con un vantaggio ormai incolmabile. Nel pomeriggio di oggi il CEO del Genk ha scritto a Marco Semprini, segretario generale dell’Atalanta, per preannunciare una riunione alle 17, necessaria per il via libera. L’operazione è sotto i 15 milioni, la riunione ha portato a nuovi contatti, si sta lavorando per definire i bonus e le modalità di pagamento. Non sono previsti intoppi, quando si troverà la completa quadratura Malinovskyi potrà partire per l’Italia e svolgere le visite. La Samp ci aveva provato e si era anche avvicinata, ma ora – dopo la decisione di giovedì scorso – l’Atalanta è ormai al traguardo.

Foto newsbeezer.com