Esclusiva: Males-Inter finalmente in dirittura. E subito Genoa

L’Inter ha ormai chiuso l’operazione Darian Males, l’attaccante del 2001 di proprietà del Lucerna. Una lunghissima trattativa che vi raccontiamo da oltre due mesi: l’Inter è stata sempre in vantaggio, con il totale gradimento del diretto interessato e sembrava dovesse darlo al Parma. Ma il 26 agosto abbiamo aggiunto come l’avvento di Faggiano al Genoa avrebbe potuto cambiare gli scenari, infatti andrà proprio così. L’Inter prenderà Males e poi lo girerà a un attivissimo Genoa. Males ha tenuto duro, aveva altre proposte anche dalla Spagna, ma ha voluto aspettare. E proprio nelle ultimissime ore il club nerazzurro ha messo a posto i dettagli, poi Males sarà pronto per la sua prima avventura in Serie A, con la maglia del Genoa e la benedizione dell’Inter.

Foto: Instagram personale