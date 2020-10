Esclusiva: Malcuit al Parma, trattativa in corso

Kevin Malcuit può lasciare il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. È appena entrata nel vivo una trattativa con il Parma, che cerca uno specialista di fascia destra dopo aver inseguito diversi obiettivi. E il francese ha aperto per una possibile soluzione last minute. Malcuit ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2022, il Parma è uscito allo scoperto.

Foto: Twitter personale