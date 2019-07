Esclusiva: Lukaku, Dybala, Higuain e dintorni. Domani sera vertice Paratici-Sarri

La famosa azione Juve, ritenuta da molti di disturbo, per Romelu Lukaku si è tramutata in un interesse vero. Storia di venerdì scorso, aspettando (se ci saranno) le mosse di rilancio dell’Inter. Domani sera ci sarà un vertice tra Paratici e Sarri: quest’ultimo, rientrato da poco dall’Asia, sarà informato sulle ultime novità e sui giorni caldi in arrivo. A Paratici piace molto Lukaku, ma chiede al Manchester United un conguaglio in doppia cifra, a maggior ragione sarebbe un’operazione per la Juve molto conveniente anche ai fini del bilancio. Bisogna capire cosa dirà Dybala al rientro dalla vacanza, di sicuro la Juve è molto tentata. La differenza tra Juve e Inter, almeno oggi, è che il Manchester gradisce molto Dybala e non prende in considerazione Perisic e Icardi. Ora si tratta di capire se il club nerazzurro avrà la possibilità di fare una proposta da 70 milioni più bonus per ribaltare e accontentare Conte. Ma non dimentichiamo che poi lo United (alle prese con la vicenda Pogba) dovrebbe poi prendere un sostituto. Nella Juve di oggi nessuno è intoccabile tra Higuain, Mandzukic e Kean: alla fine, considerata la vicenda Dybala, potrebbero partire in due se non in tre. La Roma sta spingendo per Higuain tramite Franco Baldini che ha un eccellente rapporto con il Pipita: per ora Gonzalo resta lì, ma se dovesse arrivare un centravanti di spessore, a quel punto capirebbe che restare non avrebbe senso. Di sicuro il Pipita avrebbe sperato di non lasciare la Juve, non ha cambiato idea, ma le vicende di mercato possono fare inevitabilmente la differenza.

Foto: Twitter ufficiale Premier League