Esclusiva: Lukaku, contatti con il Tottenham. I dialoghi con la Juve…

Romelu Lukaku deve prendere una decisione rapida sul suo futuro. I contatti tra Chelsea e Juve si sono interrotti da diversi giorni, anche perché non ci sono stati mai accordi sul conguaglio (almeno 40 milioni) che i bianconeri hanno chiesto per definire lo scambio con Vlahovic. Tenendo comunque conto che ci sarebbe da convincere Vlahovic che aveva espresso non poche perplessità sul trasferimento. I dialoghi con la Juve riprenderanno? Noi possiamo solo dire che oggi siamo fermi. E che nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Tottenham: non una trattativa completata ma una pista da seguire. Gli Spurs devono sostituire Kane passato al Bayern, hanno investito sul giovane e interessante Veliz, ma un altro attaccante lo devono prendere.

Foto: Instagram Inter