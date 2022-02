Esclusiva: Luiz Felipe tra Lazio e derby di Siviglia. La posizione dell’Inter

Luiz Felipe ha dimostrato di essere un buon difensore, ha un contratto in scadenza e il suo rinnovo con la Lazio, almeno in queste ore, è da concretizzare. La proposta è di circa 1,8 milioni più bonus, Il classe ‘97 (che attualmente guadagna 600 mila euro) chiede una base superiore di circa 400 mila euro. E la trattativa per ora si è bloccata, può darsi che riprenda rapidamente (non c’è troppo tempo) ma intanto ci sono sirene spagnole. È in atto il derby di Siviglia, il Betis con i bonus può avvicinarsi ai 2,5 milioni a stagione, tuttavia il Siviglia è pronto a rilanciare. Vedremo se e come risponderà la Lazio, mentre non registriamo novità sul fronte Inter. La situazione è quella di un paio di mesi fa quando raccontammo che l’Inter avrebbe preso in considerazione l’operazione a parametro zero, ma non ritiene Luiz Felipe un titolare. E se ipoteticamente partisse un big, verrebbe sostituto con un altro big. Negli ultimi mesi non ci sono stati ulteriori contatti tra l’agente e il club nerazzurro, anche in questo caso ci dovrebbe essere un impulso al momento non preventivabile.

FOTO: Twitter Lazio