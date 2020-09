Luca Pellegrini in orbita Genoa. I contatti sono andati avanti anche nelle ultimissime ore, sul terzino sinistro in uscita dalla Juve c’è anche la Fiorentina, come già raccontato. Ma con una bella differenza: a Firenze sarebbe il vice Biraghi, alla corte di Maran titolare. Ecco perché il Genoa ha fiducia di chiudere l’operazione.

Foto: Instagram personale