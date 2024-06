Esclusiva: Lotito ci prova, sondaggio con Allegri

Fresca reduce dall’addio (annunciato) di Tudor, la Lazio si è messa in moto alla ricerca del nuovo allenatore. Nel bel mezzo di tanti nomi (alcuni verosimili, altri no) possiamo soltanto dire che Lotito ha fatto una telefonata esplorativa a Massimiliano Allegri per chiedergli un’eventuale disponibilità. Ricordiamo che Allegri è libero da impegni contrattuali, ha risolto da poco con la Juve e ha per ora rispedito al mittente alcune proposte provenienti dall’estero. Vedremo se il sondaggio di Lotito si trasformerà in qualcosa di diverso oppure se resterà tale.

Foto: instagram Allegri