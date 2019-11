Esclusiva: Lopez dice no, resta al Penarol. Il Brescia va su Grosso

Contatti fitti nella notte tra Diego Lopez e il Brescia per cercare di liberarlo dal Penarol. All’ex difensore del Cagliari, che ha un grande rapporto con Cellino, la chiamata ha fatto molto piacere, ma ha un lavoro da completare sulla panchina del Penarol e al

momento serve tempo. A Lopez piacerebbe molto tornare in Serie A, ma la sua priorità è quella di completare il suo lavoro in Uruguay. Quindi non ci sono margini. Ora vedremo come si regolerà Cellino che ha contattato Prandelli e Nicola senza successo, che ha rapporti non buoni con Ballardini e che nelle ultimissime ore ha virato su Fabio Grosso, a questo punto un candidato autorevole per raccogliere l’eredità di Corini.