Esclusiva: Longo, il Catanzaro ha sondato. Ma il Bari è vicino

Moreno Longo è un candidato autorevole per la panchina del Bari, ha chiesto un biennale e ha dato la massima disponibilità. Il Bari deve ancora annunciare il direttore sportivo Magalini (contratto biennale) in attesa che si liberi definitivamente dal Catanzaro e ora ha fretta di scegliere e ufficializzare l’allenatore. Ma lo stesso Catanzaro ha fatto un sondaggio per Longo, in attesa di liberare Vivarini corteggiato dal Frosinone e non solo. Il Frosinone ha sondato anche Aquilani che era stato contattato dal Catanzaro. Insomma, siamo all’interno di scatole cinesi e presto arriveremo alla soluzione. Nel frattempo Longo aspetta il via libera dal Bari per firmare il contratto che lo legherà al club pugliese.

Moreno #Longo avanza verso la panchina del #Bari: ha un vantaggio importante, nel pomeriggio altro contatto per chiudere — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 14, 2024

