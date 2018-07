Esclusiva: Locatelli, irrompe il Frosinone. Presto vertice con il Milan

Manuel Locatelli piace a tutti, la sua prossima stagione – anche nelle intenzioni del Milan – deve essere quella della totale visibilità. Il Cagliari lo segue e lo corteggia da un pezzo, ma occhio alle sorprese. Già, perché segnaliamo l’irruzione del Frosinone che nel giro di un paio di giorni dovrebbe incontrare proprio il Milan per bruciare la concorrenza. Il vantaggio del Frosinone rispetto alla concorrenza potrebbe essere quello di prendere Locatelli in prestito secco, senza diritto di riscatto, quindi tutelando lo stesso club rossonero che non intende perdere il controllo del cartellino. E molto presto ne sapremo di più.

Foto: Twitter ufficiale Milan