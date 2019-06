Esclusiva: Lerda-Partizani Tirana, c’è l’accordo. I dettagli

Franco Lerda sarà il nuovo allenatore del Partizani Tirana. Una pista che vi abbiamo anticipato ieri, negli ultimi minuti sono arrivati anche gli accordi totali. Oggi c’è stato il blitz in Albania per mettere a punto i dettagli, con le parti che hanno raggiunto tutte le intese sulla base di un contratto annuale. Per Lerda un’esperienza all’estero ricca di fascino, considerando che il Partizani parteciperà ai prossimi preliminari di Champions.

Foto: Sito ufficiale Vicenza