Esclusiva: l’Empoli insiste per Okereke. E Candreva è una possibilità

La carriera di David Okereke ha avuto uno stop rispetto alle premesse di diversi anni fa. Nel senso che non c’è stata l’attesa impennata, adesso si può provare a ripartire. Okereke può lasciare la Cremonese, il club che ci ha provato di più negli ultimi giorni è stato l’Empoli, ma ci sono state altre manifestazioni di interesse. L’Empoli avrebbe voluto prendere Radonjic (che insiste per andare alla Stella Rossa), ha sondato Brekalo, ma possiamo lasciare una porta aperta per Antonio Candreva.

Foto: Instagram Okereke