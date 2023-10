Esclusiva: Lecco, incontro e accordo con Obi. Ma deve liberarsi un posto in lista

Il Lecco vuole rafforzare l’organico, pescando tra gli svincolati. Nelle ultime ore ci sono stati contatti e anche un incontro con Joel Obi, 32 anni, centrocampista nigeriano ex Salernitana e Reggina. C’è un accordo di massima, i primi contatti sono stati molto positivi, ma deve liberarsi un posto in lista. La sconfitta di Cosenza, la quinta in sei partite, mette sempre più spalle al muro l’allenatore Luciano Foschi che quasi sicuramente sarà esonerato, Zaffaroni – come anticipato da Sportitalia – è il candidato più autorevole per la sostituzione. Probabilmente verrà sollevato dall’incarico anche il preparatore atletico.

