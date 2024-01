Esclusiva: Lecco, in arrivo Listkowski dal Lecce. E trattativa avanzata per Smajlovic

Il Lecco si scatena. Dopo aver chiuso la tripla operazione con il Foggia che vi abbiamo raccontato ieri, c’è un filo diretto con il Lecce che aveva già portato alla definizione della trattativa per Salomaa prima di fine anno. Adesso ci sono gli accordi per il prestito del centrocampista polacco Marcin Listkowski, classe 1998, e siamo in stato avanzato per il prestito del difensore centrale svedese Zinedin Smajlovic, classe 2003.

Foto: logo Lecco