Esclusiva: Lecco, chiesto Frigerio al Foggia. E due cessioni pronte

Il Lecco vuole rafforzarsi a centrocampo. E ha chiesto Marco Frigerio al Foggia in prestito con diritto di riscatto. Frigerio è in scadenza e dovrebbe prima rinnovare, la sua ambizione sarebbe quella di andare in B anche se per il club pugliese è un tassello importante. Intanto, il Lecco sta chiudendo due cessioni, quelle dell’esterno offensivo Scapuzzi all’Alessandria e dell’esterno sinistro Zambataro al Francavilla.

Foto: Lecco logo