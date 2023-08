Esclusiva: Lecco, c’è Tenkorang per il centrocampo

Joshua Tenkorang è un obiettivo concreto per il centrocampo del Lecco. Stiamo parlando di un centrale classe 2000 di proprietà della Cremonese e reduce da una stagione con la Virtus Entella. Adesso il Lecco sta per raggiungere tutti gli accordi per il prestito, Tenkorang molto vicino.

Foto: Instagram Tenkorang