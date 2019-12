Esclusiva: Lecce, presto la firma di Donati

Il Lecce e Giulio Donati: ve ne parlammo a giugno e poi qualche settimana fa quando, considerate le difficoltà legate all’ambientamento di Benzar, il club salentino decise di aggregare il terzino ex Bayer Leverkusen agli ordini di Liverani. Donati ora ha convinto il tecnico giallorosso e presto arriverà la firma sul contratto (probabilmente un anno e mezzo). Per il 29enne, svincolatosi dal Mainz, si tratta di un ritorno in Salento.

Foto: Kicker