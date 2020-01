Il Lecce vuole chiudere almeno tre colpi. E ha individuato gli obiettivi: si tratta di Djidji (Torino) per la difesa, Deiola (Cagliari) per il centrocampo, piace molto Saponara (in prestito al Genoa, proprietà Fiorentina) che può essere utilizzato in più ruoli. Tre obiettivi sicuri, il Lecce si muove.