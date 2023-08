Esclusiva: Lazio, trattativa con il Perugia per il 2006 Sulejmani. I dettagli

La Lazio ha puntato gli occhi su un attaccante albanese classe 2006 del Perugia: si tratta di Flavio Sulejmani. Un profilo interessante che nei giorni scorsi è stato convocato da Armando Cungu, commissario tecnico dell’Under 19 albanese per un’amichevole con l’Italia Under 19 allenata da Bernardo Corradi. La Lazio sta lavorando per chiudere quest’operazione, il Perugia vorrebbe coinvolgere anche l’attaccante Giuseppe Di Serio, classe 2001. La Lazio riflette, Di Serio eventualmente verrebbe girato in prestito.

Foto: Twitter Perugia