Esclusiva: Lazio, priorità Gedson Fernandes. E presto incontro con la Juve per Pellegrini

In giornata c’è stato un incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri per programmare il futuro. Si è parlato di ruoli e di mercato. Confermiamo quanto avevamo anticipato a fine marzo: Gedson Fernandes, centrocampista portoghese ventiquattrenne in forza al Besiktas, è una priorità. Ci sono stati contatti approfonditi con il club turco, presto verrà presentata un’offerta ufficiale. In quel reparto piacciono molto Zielinski (ma solo a patto che non rinnovi con il Napoli), si è offerto Torreira, viene seguito Boloca del Frosinone, ma Fernandes intanto è in cima alla lista. Sia Marcos Antonio che Basic non sono nella lista degli incedibili. Altra novità: è stato chiesto alla Juve un incontro per parlare di Luca Pellegrini, Sarri ha chiesto il riscatto (magari con obbligo) oppure il rinnovo del prestito. Pellegrini ha un ingaggio importante (da luglio 3,3 milioni) e ci vorrà un contributo del club bianconero, ma la Lazio vuole ripartire da Pellegrini. Vedremo se la Juve toccherà altri discorsi, per esempio Milinkovic-Savic (che piace anche a Simone Inzaghi), intanto i riflettori della Lazio saranno accesi su Pellegrini.

foto: Instagram Gedson Fernandes