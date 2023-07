Esclusiva: Lazio, oggi tentativo per Ricci. Domani incontro per Kamada

La Lazio deve fare delle scelte veloci sull’ultimo posto da extracomunitario in lista, dopo aver preso l’attaccante Castellanos. Zakharyan è un intrigo, piace molto, la Lazio lo stava seguendo da settimane e nelle idee del club c’era la possibilità di farne un investimento in caso di uscita di Basic. Oggi non è visto come l’erede di Milinkovic–Savic, essendo un 2003 che dovrebbe ambientarsi in un campionato diverso dagli altri come la Serie A. Zakharyan resta in corsa, ma stanno aumentando le quotazioni di Kamada che, invece, viene visto come un buon sostituto di SMS, fermo restando che ha altre offerte. Dopo essere stato a un passo dal Milan, il centrocampista giapponese ha trattato con la Roma e altri club ma, soprattutto, è stato a un passo dall’Atletico Madrid che adesso non può chiudere l’operazione per motivi finanziari. Ecco perché la Lazio è tornata in lizza, ci sarà un summit probabilmente domani, è un’operazione onerosa anche per le commissioni. Per i suddetti motivi resta in stand by Hudson-Odoi, che la Lazio ha trattato, ma che ora deve mettere in secondo piano perché c’è un solo posto da extracomunitario. Hudson-Odoi piace, ma vedremo prima gli sviluppi sulla mezzala. Tutto questo perché Zielinski (primo della lista) sta trattando il rinnovo con il Napoli, anche se non ci sono per il momento le firme. Sullo sfondo resta Samardzic (che piace anche all’Inter). Aggiornamento su Samuele Ricci: in giornata ci sarà prevedibilmente un incontro tra Cairo e Lotito, la Lazio manifesterà l’intenzione di toccare il muro dei 20 milioni aggiungendo bonus, vedremo quale sarà la risposta del numero uno del Torino che ha da sempre chiesto 25 milioni.

Foto: Instagram Ricci