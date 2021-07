Esclusiva: Lazio, la verità su Shaqiri. E gli scenari su Luis Alberto

Shaqiri in orbita Lazio? Non proprio. Meglio: l’esterno svizzero del Liverpool classe 1991 sarà stato proposto, ha un contratto in scadenza tra un paio di anni, ma non è ritenuto il perfetto ideale per il 4-3-3 di Sarri. Quindi, andiamo a stringere: Shaqiri possiamo toglierlo dalla lista biancoceleste, a meno di sorprese oggi non preventivabili e non è un problema di 10 o 15 milioni.

Per gli esterni resta valido il nome di Brandt, quello di Sarabia se il PSG non dovesse tirarsi indietro nell’opzione Correa, è stato valutato Orsolini che non convince dal punto di vista caratteriale, possono emergere altri nomi. Kostic continua a piacere, ma i discorsi sono stati maggiormente avviati con la Roma. Jovetic è una possibilità per l’attacco da finto centravanti soltanto se partisse uno tra Muriqi e Caicedo.

Aggiornamento su Luis Alberto: il caso è rientrato dal punto di vista dell’atteggiamento, ma servono riscontri che diano continuità, questo è un passaggio fondamentale che vale ben oltre le frasi di circostanza. Non ci sono trattative in corso per il Mago e neanche sondaggi del Milan. Fares per ora resta, ma al Torino piace sempre. Per il centrocampo due nomi ormai stranoti sono quelli Basic (bloccato) e Kamara (scadenza con il Marsiglia che gli ha offerto il rinnovo fin qui vanamente e con Escalante in contropartita. Il centrocampista piace anche al Milan e a due club stranieri).

Foto: Twitter Lazio