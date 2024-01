Esclusiva: Lazio, in arrivo l’attaccante 2006 Di Gianni del Gubbio

La Lazio pensa a un attaccante di prospettiva e sta raggiungendo l’accordo con il Gubbio per Vincenzo Di Gianni, classe 2006. La trattativa è in stato avanzato, mancano gli ultimi dettagli, sarà un rinforzo per la Primavera.

Foto: Twitter Lazio