Esclusiva: Lazio, c’è la firma di Pedraza. I dettagli

13/01/2026 | 23:07:55

Alfonso Pedraza ha firmato il preliminare di contratto, confermando le nostre esclusive a partire dal 30 dicembre. Stamattina avevamo aggiunto che sarebbe stato subito blindato, negli ultimissimi minuti è arrivata la firma, contratto fino al 2028 più opzione per un’altra stagione. L’arrivo di Pedraza è programmato per il prossimo luglio a parametro zero, in questi giorni il Villarreal non avrebbe intenzione di liberarlo anche se fosse offerto un indennizzo. Vedremo se le cose cambieranno, anche perché la Lazio aspetta la documentazione del Besiktas per liberare Tavares. A conferma che la trattativa è avviata ma non era stata definita nella giornata di ieri.

Foto: Instagram Pedraza