Esclusiva: Lazio, accordo per Sepe. Ma in nottata video conferenza con Lloris

La Lazio deve prendere un portiere, ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per Luigi Sepe (con Fares possibile contropartita), ma Lotito non si vuole fermare in direzione Hugo Lloris. E nelle prossime ore ci sarà una videoconferenza tra Lotito, il portiere del Tottenham e gli intermediari. Lotito ritiene che Lloris sia un valore aggiunto, ben oltre i problemi di equilibri. Lloris non chiede di essere titolare, ma di avere una considerazione nelle gerarchie di Sarri. E fin qui non ci sono stati dialoghi in tal senso perché la stima dell’allenatore nei riguardi di Provedel è immutata e incondizionata dopo l’ultima stagione di eccellente profitto. Ma Lotito vuole insistere per Lloris e le prossime ore saranno molto importanti.

Foto: Instagram Francia