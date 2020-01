Premessa: non è ancora una partita chiusa per Valentino Lazaro in uscita dall’Inter, però la svolta è vicina. Vi avevamo parlato del forte inserimento del Lipsia che ha cercato di chiudere ieri sera. Ma nelle ultime ore il Newcastle ha mantenuto il vantaggio per l’esterno austriaco. E si sta attivando per chiudere in fretta proprio per evitare un nuovo rilancio del Lipsia.

Foto: Inter Twitter