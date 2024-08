Esclusiva: Laurienté, non solo l’OM. Ci pensa anche il Bologna

Il Bologna ha perso Cambiaghi per un grave infortunio, potrebbe decidere di intervenire sul mercato in quel ruolo. Ieri vi abbiamo parlato di Ngonge che piace molto ma è un mancino, possiamo aggiungere che c’è stato un sondaggio per Armand Laurienté non blindatissimo in casa Sassuolo. Laurienté era stato sondato dalla Lazio che poi ha fatto scelte diverse (Dia). Ora è nella lista dell’Olympique Marsiglia, ma per il momento non ci sono accordi, e piace anche al Bologna all’interno di una lista che – difensore centrale a parte – può condurre a una nuova operazione per il grave infortunio di Cambiaghi.

Foto: twitter Sassuolo