Esclusiva: l’Atalanta studia l’attaccante Edouard, c’è concorrenza

L’Atalanta vuole regalare un nuovo centravanti a Gian Piero Gasperini. E i neroazzurri studiano il profilo di Odsonne Edouard, attaccante classe ’98 di proprietà del Crystal Palace. Attaccante dal fisico possente, abile nel colpo di testa, abbina la potenza fisica e una discreta rapidità con una buona tecnica di base. Cresciuto nel Paris Saint-Germain, l’esplosione arriva nell’Under 17, grazie ai quasi 70 gol realizzati in appena due stagioni. Numeri e prestazioni che gli valgono la chiamata in prima squadra, con la possibilità di allenarsi al fianco di campioni come Ibrahimovic e Cavani. Dopo la parentesi in prestito al Tolosa, Rodgers lo chiama al Celtic. Ed Edouard ripaga subito. Prima stagione da 11 gol in 29 presenze – con tanto di esordio assoluto in Champions League – che vale al giovane francese il riscatto a titolo definitivo del suo cartellino. Migliora il proprio nella stagione successiva, con 22 gol e 8 assist messi a referto nelle 52 partite disputate tra campionato e coppe. Nella stagione 2019-20 in Scozia con 28 reti – 21 delle quali nel solo campionato – e 19 assist, si aggiudica il titolo di capocannoniere e di giocatore della stagione della Scottish Premiership. Il 31 agosto 2021 viene acquistato dagli inglesi del Crystal Palace per circa venti milioni di euro. L’11 settembre successivo, all’esordio in Premier League, segna una doppietta nel 3-0 finale con cui il Crystal Palace batte il Tottenham nella quarta giornata della Premier League 2021-2022. Nell’ultima stagione in Premier ha messo a segno 7 gol in 30 presenze con la maglia del Crystal Palace.

Foto: Instagram Edouard