Esclusiva: l’Atalanta resiste, ma Zapata vuole l’Inter. Pronta offerta da 30 milioni più bonus

L’Atalanta non vorrebbe cedere Duvan Zapata, ma il colombiano vede nell’Inter una svolta professionale straordinaria e farà di tutto per andarci. Senza sbattere i pugni sul tavolo, Zapata è legato all’Atalanta, ma cercherà in ogni modo di trasferirsi da Bergamo a Milano. L’Atalanta deve trovare un sostituto, Gasperini non vorrebbe liberarsi di Zapata, sta sondando diverse piste ma ha memorizzato la volontà di Duvan, vedremo nei prossimi giorni. Possiamo aggiungere che l’Inter (il primo nome che abbiamo fatto dopo la cessione di Lukaku al Chelsea) valuta Zapata 30 milioni, disposta ad aggiungere eventuali bonus. E soltanto in un secondo momento l’Inter prenderebbe in considerazione altri profili.

Foto: Twitter Atalanta