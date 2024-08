Esclusiva: l’Atalanta prova a fare all-in su Danso, O’Riley e Nico. Dipende da Koop

Il mercato dell’Atalanta dipenderà molto dalla cessione di Koopmeiners. Ricordiamo che il centrocampista olandese resta una priorità della Juventus, ma bisognerà stringere i tempi. Con quei soldi, aggiungendo quanto accumulato dalle altre cessioni, l’Atalanta vorrebbe stringere per Danso (il Lens continua a chiudere poco meno di 30 milioni), ma anche per O’Riley del Celtic (richiesta da 25 milioni) e Nico Gonzalez. Quest’ultimo piace e non poco ma la strategia di intervento verrà attuata quando sarà più chiara la situazione legata a Kooomeiners. Tenendo conto che su Nico c’è anche la Juventus. L’operazione Danso prescinde da Djimsiti richiesto dall’Al Rayyan di Doha e che potrebbe garantire un tesoretto di 12-15 milioni da reinvestire sul mercato. Djimsiti più Koopmeiners significherebbe avere una base da 65 milioni da aggiungere alle cessioni precedenti per puntare al triplo colpo. Come minimo per provarci…

Foto: Instagram O’Riley