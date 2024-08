Esclusiva: Lamin Jallow torna in Italia, oggi la firma con la Fidelis Andria

La Fidelis Andria sta per chiudere un grande colpo per la Serie D. Trattativa in stato molto avanzato per Lamine Jallow, attaccante classe 1995, che in Italia è stato a lungo protagonista (Cesena e Salernitana tra le altre esperienze) prima di lasciare il nostro campionato nell’estate 2022. Adesso Jallow ha voglia di tornare, lo può fare soltanto in Serie D per questioni regolamentari e nelle prossime ore è prevista la firma con il club pugliese per un colpo di assoluto spessore.

Foto: sito ufficiale US Salernitana 1919