Esclusiva: Lafferty-Reggina, firma in arrivo! Contratto biennale

Un altro grande rinforzo per la Reggina. Dopo Menez, siamo ai dettagli per Kyle Lafferty: scambio di documenti in corso, contratto biennale, accordo totale e firme in arrivo. Per l’attaccante svincolato una nuova opportunità in Italia dopo la parentesi con il Palermo. Per la Reggina un altro colpo di spessore per la B, un colpo che sintetizza ulteriormente le ambizioni del club amaranto.

FOTO: Sito Rangers Glasgow