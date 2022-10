Esclusiva: la Spal ha incontrato anche Oddo

Roberto Venturato è ai titoli di coda, il suo esonero è stato sancito. Non soltanto la base d’intesa raggiunta con Aglietti, nel tardo pomeriggio c’è stato un incontro anche con Massimo Oddo, a questo punto un altro candidato per la panchina del club emiliano. Abbiamo ricordato come Tacopina abbia fatto un nuovo tentativo per De Rossi, vecchio sogno estivo, in attesa di una decisione che, a questo punto, dovrà essere rapida. Il ciclo di Venturato è ormai ai titoli di coda.

Foto: sito Padova