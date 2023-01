Esclusiva: la Samp torna su Rugani e lo chiede alla Juve in prestito secco

La Samp vuole prendere un altro difensore centrale dopo Nuytinck, ha memorizzato le difficoltà di arrivare a Dragovic che la Stella Rossa non libera e nelle ultime ore ha mosso nuovi passi per Daniele Rugani. Un vecchio obiettivo di agosto,Un vecchio obiettivo di agosto, alla fine non concretizzatosi, ma da sempre un’idea della Samp, ora anche con il gradimento di Stankovic. La Samp lo ha chiesto ufficialmente in prestito secco, la Juve darà presto una risposta, il contratto di Rugani con i bianconeri scade nel 2024.

