Necessità di fare mercato. Dopo la batosta in casa del Sassuolo, con Rigoni atteso per le ultime formalità burocratiche, la Samp ha in programma un incontro con il Chievo per chiudere la trattativa per Emanuel Vignato, trequartista classe 200o. Nell’operazione il club di Ferrero vorrebbe aggiungere anche il fratello minore Samuele, attaccante classe 2004, ma conta di chiudere almeno la prima operazione.

Foto: twitter Chievo