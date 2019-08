Esclusiva: la Samp insiste, ma Ben Arfa gioca al rialzo. Su Kamano, Antzoulas e Kudus…

Anche nelle ultime ore la Samp ha insistito per Ben Arfa, un profilo che piace moltissimo (non potrebbe essere diversamente) e che è stato promosso da Di Francesco. Ma essendo un’operazione a parametro zero, il franco-tunisino gioca al rialzo anche sulle commissioni e bisogna aspettare. Proseguono i contatti con il Bordeux per Kamano (nome sempre vivo), mentre per i giovani Antzoulas (difensore) e Kudus (centrocampista) sono state presentate le offerte ufficiali, rispettivamente a Asteras Tripoli e Nordsjaelland, ora il club di Ferrero è in attesa – con fiducia – di una risposta.

Foto: france3regions