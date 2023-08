Esclusiva: la Samp farà un’offerta al Genoa per Massimo Coda

La Sampdoria vuole chiudere il mercato con il botto. Nelle ultimissime ore ci sono stati contatti per Massimo Coda, un profilo che piace molto. Non soltanto alla Samp, ma comunque il club di Radrizzani ha intenzione di fare un’offerta al Genoa per garantire a Pirlo un autentico specialista in promozioni. Coda al Genoa non ha spazio, in passato ci sono stati contatti con Cremonese, Venezia e non solo. Adesso la Samp come minimo vuole provarci. Non è una trattativa semplice, ma esiste l’intenzione del club blucerchiato e vedremo gli sviluppi.

Foto: Twitter Genoa